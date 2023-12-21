Премьер Ирландии: Я «поиграл» с российскими пранкерами

Лео Варадкар стал мишенью российских комиков, выдававших себя за африканских дипломатов. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что он «подыграл» розыгрышу телефонного звонка двух российских комиков, выдававших себя за африканских дипломатов.