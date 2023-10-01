В честь Года педагога и наставника в Москве выпустили тематические карты «Тройка»

Выпуск карт совпадает с Большой учительской неделей, которая пройдет со 2 по 8 октября.В честь Года педагога и наставника в Москве совместно с Минпросвещением России выпустили тематические карты «Тройка», сообщает тг-канал Дептранс Москвы.