AP: договором с КНДР Россия повышает ставки в конфронтации с Западом

Визит Владимира Путина в Северную Корею и подписание договора о сотрудничестве стали сигналом, что в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками Россия готова бросить вызов интересам Запада "как никогда раньше".
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