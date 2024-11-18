Захарова оценила совет начальника полиции Берлина местным геям* и евреям

Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru Официальный представитель МДИ России Мария Захарова оценила совет начальника полиции Берлина Барбары Селвик геям* и евреям избегать мест скопления арабов и лиц, симпатизирующих террористам, в немецкой столице.
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