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Захарова оценила совет начальника полиции Берлина местным геям* и евреям

Захарова оценила совет начальника полиции Берлина местным геям* и евреям

Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru Официальный представитель МДИ России Мария Захарова оценила совет начальника полиции Берлина Барбары Селвик геям* и евреям избегать мест скопления арабов и лиц, симпатизирующих террористам, в немецкой столице.

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