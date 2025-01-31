Смартфон Minimal Phone с физической QWERTY-клавиатурой и экраном E-Ink поступил в прода...

Смартфон Minimal Phone с физической QWERTY-клавиатурой и экраном E-Ink поступил в продажуВ продажу поступил необычный смартфон Minimal Phone, который вместо большого цветного дисплея оснащён 4,3-дюймовым черно-белым дисплеем на электронных чернилах и физической клавиатурой QWERTY, которая обеспечивает тактильную обратную связь при наборе текста.