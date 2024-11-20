Всемирный день ребенка: когда отмечают, история, традиции и способы поздравления

Когда отмечают Всемирный день ребенка?Ежегодно Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Эта дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла «Декларацию прав ребенка», а спустя 30 лет, в 1989 году, была принята «Конвенция о правах ребенка».
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