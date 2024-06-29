Дмитрий Тарасов уделяет жене всего двадцать минут

Психолог считает ненормальным поведение футболиста Дмитрия Тарасова. Бывший спортсмен Дмитрий Тарасов вызвал удивление своей откровенностью о том, что готов тратить всего лишь 15 минут в день на общение со своими детьми.
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