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NASA и Boeing отрицают, что Бутчер и Уильямс со Starliner'а застряли на МКС

NASA и Boeing отрицают, что Бутчер и Уильямс со Starliner'а застряли на МКС

﻿﻿Представители НАСА и Boeing заявили СМИ, что экипаж Starliner не «застрял» на Международной космической станции, и заверили, что «астронавты не торопятся возвращаться домой», чтобы постараться собрать как можно больше перед возвратом данных о космическом корабле.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
О Боже,какие же они страшные эти американки.Да и поц,тоже какой то кабан,а не космонавт. Но баба переплюнула всех.Можно без грима в фильмах ужасов про зомби сниматься. А по делу. Ну брешут,как дышат.Если бы все было чики - пуки,то старлайнер уже давно был бы на Земле. А не крутился бы в сцепке со станцией.Или эта сладкая парочка решила сожрать все запасы съестного и засрать все туалеты станции. Скорее бы уж отделились и приземлились.
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