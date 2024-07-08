NASA и Boeing отрицают, что Бутчер и Уильямс со Starliner'а застряли на МКС

Виктор Тимошевский

О Боже,какие же они страшные эти американки.Да и поц,тоже какой то кабан,а не космонавт. Но баба переплюнула всех.Можно без грима в фильмах ужасов про зомби сниматься. А по делу. Ну брешут,как дышат.Если бы все было чики - пуки,то старлайнер уже давно был бы на Земле. А не крутился бы в сцепке со станцией.Или эта сладкая парочка решила сожрать все запасы съестного и засрать все туалеты станции. Скорее бы уж отделились и приземлились.