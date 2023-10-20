Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тренер сборной заявил, что тело альпинистки в Непале не будет найдено

Тренер сборной заявил, что тело альпинистки в Непале не будет найдено

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, которая ранее сорвалась при восхождении на гору в Непале, скорее всего не будет найдено из-за схода лавины на месте ее падения - склон теперь покрыт толстым слоем льда.

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