Два человека погибли в результате массового ДТП под Новосибирском

В аварию попали два легковых и два грузовых автомобиля, ехавших в попутном направлении.В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека из разных автомобилей отечественного производства.
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