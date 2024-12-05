Артинский «Турнир косарей» признан «туристическим магнитом»

Фестиваль «Турнир косарей», который ежегодно проходит в поселке Арти Свердловской области, занял первое место на Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии