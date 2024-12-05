РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    - Ценность государственный думы и совета федерации в том, что от туда невозможна утечка мозгов…Курьеры обогнали ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Курьеры обогнали ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    На все воля божья.... Значит грехов перевалило у него перед народом России....Володин заразился...

Артинский «Турнир косарей» признан «туристическим магнитом»

Артинский «Турнир косарей» признан «туристическим магнитом»

Фестиваль «Турнир косарей», который ежегодно проходит в поселке Арти Свердловской области, занял первое место на Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх