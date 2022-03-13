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Грузите доллары бочками

Грузите доллары бочками

Здравствуйте, а вот вам новый мемчик от нашей уважаемой Энфер, пользуйтесь на здоровье. Новости сегодня просто великолепные - про запрет ввозить в Россию наличные доллары слышали уже все, надеюсь? Рубить хвост колечками очень больно и поучительно.

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