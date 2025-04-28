⚡️ Силы ПВО за ночь сбили 9 украинских беспилотников над Крымом и 1 — над Чёрным морем Минобороны России.
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⚡️ Силы ПВО за ночь сбили 9 украинских беспилотников над Крымом и 1 — над Чёрным морем Минобороны России.