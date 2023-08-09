Русская щедрость закончилась. Россия выводит из строя транспортную отрасль Польши

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Похоже, что времена праздников щедрости и бескорыстной помощи соседям безвозвратно прошли.
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