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Русская щедрость закончилась. Россия выводит из строя транспортную отрасль Польши

Русская щедрость закончилась. Россия выводит из строя транспортную отрасль Польши

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Похоже, что времена праздников щедрости и бескорыстной помощи соседям безвозвратно прошли.

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Комментарии
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Поля Русс
А весь хвост отрубить польской собаке ни как????
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2 час.
СК
Сергей К
Никак вместепишется. Вот примерно  также и  схвостом. Вроде -да. А вроде и - нет.
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1 час.
dverry garry
НИКАК пишется слитно, грамотей
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1 час.

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