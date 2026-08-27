Губерниев о дисквалификации Талалаева: «Конечно, надо быть сдержаннее»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать на четыре матча главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
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