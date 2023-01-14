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Главу филиала лесничества в Хабаровском крае будут судить за взятку в 2 млн руб.

Главу филиала лесничества в Хабаровском крае будут судить за взятку в 2 млн руб.

В отношении заведующего филиалов одного из лесничеств в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело - его обвинили в получении взятки в размере 2 млн рублей.

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