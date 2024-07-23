Женщина вспомнила об отношениях с профессором старше ее на 14 лет

Кембриджский университет ввел запрет на романтические отношения между сотрудниками и студентами. На фоне этого автор Daily Mail София Мани-Куттс вспомнила, как в свое время встречалась с профессором, который был старше нее на 14 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии