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Страхование банковских вкладов: размер возмещения увеличен. Как работает система страхования вкладов: объясняем, как защищены депозиты россиян

Страхование банковских вкладов: размер возмещения увеличен. Как работает система страхования вкладов: объясняем, как защищены депозиты россиян

Кто является вкладчиком? Определение понятия «вкладчик» дополнено и расширено. Согласно действующей редакции вкладчиком является: гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность; юридическое лицо, отнесенное в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется сообразно Федеральному […] Страхование банковских вкладов: размер возмещения увеличен.

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