Обновлены каблучки-близнецы Peugeot, Citroen, Opel и Fiat

Концерн PSA (ныне Stellantis) представил нынешнее европейское семейство каблучков в 2018 году. Модели Peugeot Rifter/Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo вышли на рынок почти синхронно, и с тех почти не менялись, а значит сейчас настала пора планового рестайлинга.