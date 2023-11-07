Обновлены каблучки-близнецы Peugeot, Citroen, Opel и Fiat

Концерн PSA (ныне Stellantis) представил нынешнее европейское семейство каблучков в 2018 году. Модели Peugeot Rifter/Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo вышли на рынок почти синхронно, и с тех почти не менялись, а значит сейчас настала пора планового рестайлинга.
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