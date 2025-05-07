Сотрудники транспортной полиции Саратова присоединились к акции «Никто не забыт - ничто не забыто»

Сотрудники Приволжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета при линейном управлении приняли участие в акции, приуроченной к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Никто не забыт - ничто не забыто».
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