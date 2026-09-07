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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдаётся складское помещение 300кв.м в Киевском районе в Донецке - 1 000 руб

Сдаётся складское помещение 300кв.м в Киевском районе в Донецке - 1 000 руб

Сдаётся в аренду складское помещение площадью 300 м² в Киевском районе. Удобное расположение в центральной части города обеспечивает хороший доступ для транспорта и сотрудников.

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