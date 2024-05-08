МО: Су-30СМ уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Лётчики также отработали патрулирование в заданном районе Истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России ликвидировал беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны РФ.
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