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Врач предупредила о гельминтах в красной икре и рисках заражения

Врач предупредила о гельминтах в красной икре и рисках заражения

Врач-паразитолог предупредила о рисках заражения гельминтами, которые обитают в красной икреКрасная икра – частый деликатес на новогоднем столе.

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