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SPLETNIK

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"Свобода русским не нужна". Иноагент Олег Тиньков заявил, что в банке Plata "нет мракобесия", и уволил сотрудника за рилс

"Свобода русским не нужна". Иноагент Олег Тиньков заявил, что в банке Plata "нет мракобесия", и уволил сотрудника за рилс

Иноагент Олег Тиньков уволил сотрудника Илью Кузнецова за видеосравнение его нового проекта Plata с Т-Банком, заявив, что "русским не нужна свобода".

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