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Противники России устраивают из Стамбула «цирк с конями»: что ждать от переговоров с Киевом

Противники России устраивают из Стамбула «цирк с конями»: что ждать от переговоров с Киевом

KP.RU:Комсомольская правда Анатолий ЖДАНОВ Российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать представителей Украины для обсуждения ситуации в зоне конфликта и вокруг нее, состав делегации будет объявлен тогда, когда посчитает нужным российский лидер — сообщили накануне в Кремле.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Прекрасный ход: не начать, а продолжить переговоры, не оконченные в Стамбуле в 2022 году. даже делегация практически в таком же составе. Все издевательски логично. Никаких переговоров не будет. Зеленский  (да и весь Запад) не собирался вести никаких реальных переговоров, он все это думал использовать, чтобы унизить Путина и Россию, Но, мне кажется, он сам попал в неприятную ловушку.
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13 час.
Катерина
Не  вижу  ничего  прекрасного...  если  только  где-нибудь  не  пройдут  настоящие  переговоры...
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Настоящие переговоры в принципе невозможны, неужели вы этого так и не поняли? Настоящие переговоры только в одном случае - капитуляция укрорейха.
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1 час.
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