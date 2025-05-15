Противники России устраивают из Стамбула «цирк с конями»: что ждать от переговоров с Киевом

АС

Александр Сысоев

Прекрасный ход: не начать, а продолжить переговоры, не оконченные в Стамбуле в 2022 году. даже делегация практически в таком же составе. Все издевательски логично. Никаких переговоров не будет. Зеленский (да и весь Запад) не собирался вести никаких реальных переговоров, он все это думал использовать, чтобы унизить Путина и Россию, Но, мне кажется, он сам попал в неприятную ловушку.