Егоров о Прокопе: «В «Броуках» он вносил бы дисбаланс. Для конкуренции нужны футболисты другого уровня»

«Если без шуток и подогрева, то я сразу сказал: «С Прокопом нет смысла даже говорить». Все остальное – лишь отыгрывание ситуации.
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