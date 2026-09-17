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Царьград

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Мостуризм: Москва привлекла 7 млн молодых туристов в 2025 году

Мостуризм: Москва привлекла 7 млн молодых туристов в 2025 году

Москва стала лидером молодежного туризма в России, привлекая 26% от общего турпотока. В 2025 году столицу посетили 7 млн молодых путешественников, включая 1,3 млн иностранцев.

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