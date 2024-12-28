Врач Чернышова: обмороженные конечности нельзя растирать и греть грелками

Из-за долгих прогулок в морозные дни человек рискует переохладиться и даже получить обморожение. Какие народные средства помогут при таком состоянии, а какие могут навредить, объяснила корреспонденту aif.
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