Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Виктор zz
    Все время так делал. Не знал, что это по-болгарски...Маринуем огурцы п...
  • Зоя Жук
    Да, да. Иначе все пропало!8 блюд, вкус кото...
  • Алекс Сэм
    Спасибо за рецепт, попробую но при клике на источник нет видео.Маринуем огурцы п...

Маринуем огурцы по-болгарски. Такие раньше продавали и за ними всегда стояли очереди

Маринуем огурцы по-болгарски. Такие раньше продавали и за ними всегда стояли очереди

Попробуйте этот необычный способ маринования огурцов, который добавит изюминку в ваш рацион. Огурцы по-болгарски порадуют вас своим уникальным кисло-сладким вкусом и непревзойденной хрусткостью, превращая их в идеальную закуску для любого повода! Ингредиенты: Огурцы небольшого размера (около 8 см) — 1 кг Лук репчатый - 1 шт Лавровый лист - 4 шт Чеснок - 4 зубчика Черный перец горошком — 10 шт Сахар - 2 ст л Соль - 1 ст л Уксус 9% — 4 ст л Вода — 1 л Инструкция: 1.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Спасибо за рецепт, попробую но при клике на источник нет видео.
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21 час.
Виктор zz
Все время так делал. Не знал, что это по-болгарски...
Ответить
12 час.

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