Маринуем огурцы по-болгарски. Такие раньше продавали и за ними всегда стояли очереди

Попробуйте этот необычный способ маринования огурцов, который добавит изюминку в ваш рацион. Огурцы по-болгарски порадуют вас своим уникальным кисло-сладким вкусом и непревзойденной хрусткостью, превращая их в идеальную закуску для любого повода! Ингредиенты: Огурцы небольшого размера (около 8 см) — 1 кг Лук репчатый - 1 шт Лавровый лист - 4 шт Чеснок - 4 зубчика Черный перец горошком — 10 шт Сахар - 2 ст л Соль - 1 ст л Уксус 9% — 4 ст л Вода — 1 л Инструкция: 1.