Сбер: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем

Еще одну схему телефонного мошенничества раскрыли сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов – преступники не только завладели денежными средства жертвы, но и впоследствии привлекли ее в качестве «сотрудника ЦБ» для реализации схем мошенничества в отношении других граждан.
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