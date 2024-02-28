Сбер: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем

Еще одну схему телефонного мошенничества раскрыли сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов – преступники не только завладели денежными средства жертвы, но и впоследствии привлекли ее в качестве «сотрудника ЦБ» для реализации схем мошенничества в отношении других граждан.