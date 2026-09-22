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Царьград

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Москва ищет специалиста по уходу за слонами с зарплатой 100 тыс. рублей

Москва ищет специалиста по уходу за слонами с зарплатой 100 тыс. рублей

В Москве открыта вакансия специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей. Задачи включают заботу о животных, подготовку их к выступлениям и участие в мероприятиях.

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