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Царьград

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Жесточайшая бомбардировка Украины. Запуск сразу 100 "Гераней": На кадрах огненное зарево, люди бегут

Жесточайшая бомбардировка Украины. Запуск сразу 100 "Гераней": На кадрах огненное зарево, люди бегут

На Украине сообщили о мощных взрывах. Они продолжались всю ночь.Украина пережила очередную ночь возмездия.

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