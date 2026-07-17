Россия поставляла гумпомощь десяткам стран мира, а кто помог топливом России

Да Россия всегда с помощью как в каждой бочке затычка вот ее не просят а она лезет со своей помощью какого-то хуя !!! а потом ее за это поливают грязью !!!

Виктор

Неужели нас жизнь ничему не учит. Мы приучили весь мир, что если где то что то случится, то мы в первых рядах по оказанию помощи. А что взамен? В лучшем случае словесная благодарность. А нам никто и никогда безвозмездно не помогает. И даже возмездно. Лучше бы своему народу помогали. А то строим школы, театры, шлём продовольствие, медикаменты и многое другое, а в ответ чёрная неблагодарность, особенно от бывших наших азиатских республик.