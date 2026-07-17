В России продолжаются проблемы с моторным топливом. Хотя в сравнении с концом прошлой недели ситуация во многих регионах всё же улучшилась: в одних значительно – причём даже с некоторым отскоком цен от заоблачных, в других – скажем так, умеренно.
Россия поставляла гумпомощь десяткам стран мира, а кто помог топливом России
Комментарии
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В
Валерий
Да Россия всегда с помощью как в каждой бочке затычка вот ее не просят а она лезет со своей помощью какого-то хуя !!! а потом ее за это поливают грязью !!!
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3 н.
Виктор
Неужели нас жизнь ничему не учит. Мы приучили весь мир, что если где то что то случится, то мы в первых рядах по оказанию помощи. А что взамен? В лучшем случае словесная благодарность. А нам никто и никогда безвозмездно не помогает. И даже возмездно. Лучше бы своему народу помогали. А то строим школы, театры, шлём продовольствие, медикаменты и многое другое, а в ответ чёрная неблагодарность, особенно от бывших наших азиатских республик.
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3 н.
Лайм Баюн
Помогая другим странам Россия хочет выглядеть хорошей в глазах населения этих стран. Штаты поступают проще, они покупают власть в этих странах, через эту купленную власть захватывают СМИ этих стран, и через захваченную информационную систему промывают антироссийской пропагандой население этих стран. Украина, Прибалтика, Восточная Европа, Молдавия, сейчас Армения, Казахстан, Средняя Азия.
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3 н.
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