Металлический корпус, пластина Пельтье, 199 уровней скорости, аккумулятор на 6000 мА•ч, LED-фонарик. Представлен портативный вентилятор Breeze

Он стоит 40 долларовКомпания Rogbid представила портативный вентилятор Breeze, который отличается от большинства аналогов цельнометаллическим корпусом из алюминиевого сплава и встроенной системой активного охлаждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии