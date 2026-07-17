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Металлический корпус, пластина Пельтье, 199 уровней скорости, аккумулятор на 6000 мА•ч, LED-фонарик. Представлен портативный вентилятор Breeze

Металлический корпус, пластина Пельтье, 199 уровней скорости, аккумулятор на 6000 мА•ч, LED-фонарик. Представлен портативный вентилятор Breeze

Он стоит 40 долларовКомпания Rogbid представила портативный вентилятор Breeze, который отличается от большинства аналогов цельнометаллическим корпусом из алюминиевого сплава и встроенной системой активного охлаждения.

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