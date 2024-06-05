График магнитных бурь в июне 2024 года, как к ним подготовиться Алёна Юрьева Июнь обещает быть периодом нескольких сильных магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками, по данным Лаборатории солнечной астрономии.
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