В ЦСР описали типичный портрет российского туриста

Директор центра по развитию туризма ЦСР Елена Кравченко рассказала, что портрет среднестатистического российского туриста выглядит как женщина в возрасте от 28 до 45 лет с доходом свыше 70 тысяч рублей в месяц.
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