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Пособие до 1,5 лет 8 октября 2026 года, кому придут деньги

Пособие до 1,5 лет 8 октября 2026 года, кому придут деньги

Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) уточнил график перечисления детских пособий в октябре 2026 года.

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