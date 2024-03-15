Не пришел голосовать — плати штраф

Вик Норд

Чушок занюханный,что...,врать не мешки ворочать?Будь Я на месте Путина(а я не такой терпеливый),Вас пидаров бы в 48 часов из страны бы выперли(а лучше перестрелять,публично...),20 лет его безпрерывно оскорбляли,полоскали на всех страницах,и каналов,ЭТИХ...,которые государственные,сколько терпели вашу мерзоту(за иностранные деньги),перечислять пофамильно(и адресно)эту гнойную мразь не буду,вы одного поля ягода,это Путин такой добрый,объявил сих "товарищей",и медиапродукты,с общественными организациями-иностранными агентами,ВСЕГО ЛИШЬ,у меня(как у Лаврентия Палыча) Вы бы уже ВСЕ, уличённые в работе на врага,ехали бы в спец.вагонах Москва-Воркута,шахты восстанавливать,а ВАМ на Украине ОПЯТЬ пора выключать интернет,канализацию с водопроводом,посредством десоветизации,электричество то Вам,советская власть дала,не так ли? А вы нагло им пользуетесь...