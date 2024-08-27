Специалист раскрыл новую схему мошенников, направленную на пенсионеров

Новый метод носит многоступенчатый характер Эксперт по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс в беседе с изданием RT рассказал о распространённых и новых схемах мошенников, а также объяснил, каким образом можно обезопасить себя и родных от рисков.