«Чикаго» в 3-м матче с «Милуоки» потерпел самое крупное в истории клуба домашнее поражение в плей-офф

«Чикаго» в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» проиграл со счетом 81:111 (1-2). «-30» – самое крупное в истории «Буллс» домашнее поражение в плей-офф.

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