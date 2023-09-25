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Илья Ежов: «Женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована. Может, раздевалку придется делать отдельную»

– Несколько дней назад судья Вера Опейкина отсудила матч Кубка России. Как считаете, такое возможно в [Фонбет Чемпионате] КХЛ? – Молодец! Я думаю, такое возможно, если она будет кататься на должном уровне.

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