Эксперты выяснили, каких проблем больше всего боятся покупатели авто с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом многие потенциальные клиенты боятся столкнуться с изменёнными показателями одометра, серьёзными скрытыми дефектами и юридическими проблемами, сообщает маркетплейс FRESH, который провёл мини-опрос.
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