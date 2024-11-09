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Эксперты выяснили, каких проблем больше всего боятся покупатели авто с пробегом

Эксперты выяснили, каких проблем больше всего боятся покупатели авто с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом многие потенциальные клиенты боятся столкнуться с изменёнными показателями одометра, серьёзными скрытыми дефектами и юридическими проблемами, сообщает маркетплейс FRESH, который провёл мини-опрос.

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