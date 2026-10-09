Аяо Комацу: «Между «Хаасом» и Оконом нет никакой неприязни»

Руководитель « Хааса » настоял на том, что отношения команды с Эстебаном Оконом остаются в хорошем состоянии, несмотря на объявление об уходе француза в конце сезона.
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