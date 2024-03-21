В России запатентовали лекарство от болезни Паркинсона

Ученые Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова (ПИЯФ) НИЦ «Курчатовский институт» вместе с коллегами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.
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