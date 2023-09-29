Обнаружена связь между приготовлением пищи на газу и задержкой развития у детей

Почти все знают, что сигаретный дым вреден для младенцев. Следует ли аналогичным образом относиться к таким видам топлива для приготовления пищи, как природный газ, пропан и древесина, при использовании в помещении? Таков вывод нового исследования, проведенного учеными из Университета Буффало (University at Buffalo), которые изучили воздействие загрязнения воздуха в помещениях и развитие детей в раннем.