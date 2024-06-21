Япония ввела санкции против 11 иностранных компаний из-за ситуации на Украине

АндрейБорков

Япония ввела очередные санкции против граждан РФ и компаний РФ. А почему РФ не ввела санкции против косорылых самураев? Почему в проектах "Сахалин 1 - Сахалин 7" до сих пор есть фирмы из Японии? Почему сжиженный газ с Сахалина(Пригородное, Корсаковский район) уходит в Японию? Почему в Охотском море, Южно-Курильских проливах, у островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и т.д, в территориальных водах и исключительной экономической зоне РФ япошки добывают морепродукты? ПОЧЕМУ!!!???