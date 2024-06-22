У Лукаку на Евро-2024 отняли уже третий гол! Бельгия победила Румынию в группе Е, где у всех стало по три очка

На чемпионате Европы в Германии сборная Бельгии выиграла у Румынии (2:0). Досадное поражение в стартовом матче на турнире от сборной Словакии (0:1) побудило тренера бельгийцев Доменико Тедеско серьезно перекроить состав.
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