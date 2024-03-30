Вассерман объяснил, почему на Украине возненавидели Бродского

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. В Киеве поэта и лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского причислили к «символам российской имперской политики» из-за стихотворения, которое предсказало будущее Украины.
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