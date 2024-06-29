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Царьград

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Врачи рассказали, что ожирение может привести к смертельным болезням

Врачи рассказали, что ожирение может привести к смертельным болезням

Лишний вес может привести к развитию сахарного диабета, гипертонии и другим последствиям.Врач-эндокринолог Юлия Репникова подняла вопрос о серьезности проблемы ожирения, называя его основой для заболеваний с высокой смертностью.

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