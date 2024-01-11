Я — сноб: Минаева

Певица Ксения Минаева рассказала «Снобу» о новых планах, страсти и мечте. Ксения Минаева Фото: пресс-служба Горжусь, что за последний год у меня получилось… взять ответственность за свою жизнь, вырасти личностно и карьерно.
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